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Распространение коронавируса нового типа
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Минздрав Кубы подтвердил заражение коронавирусом у третьего россиянина на острове

Как отмечается, 48-летняя женщина прибыла в страну 12 марта из Франции

ГАВАНА, 26 марта. /ТАСС/. Россиянка, прибывшая в середине марта на Кубу, помещена в местную больницу по причине заражения коронавирусом нового типа.

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Об этом в четверг сообщил Минздрав республики.

"Подтверждено заражение коронавирусом <...> у гражданки России в возрасте 48 лет, - говорится в заявлении ведомства. - Она прибыла в страну 12 марта из Франции". Отмечается, что состояние пациентки удовлетворительное.

В начале этой недели Минздрав Кубы сообщил о госпитализации двух россиян, прибывших на остров около двух недель назад. По данным властей Кубы, в настоящее время на острове подтверждено 67 случаев заражения, около 1,6 тыс. человек находятся в изоляции.

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КубаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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