Минздрав Кубы подтвердил заражение коронавирусом у третьего россиянина на острове

ГАВАНА, 26 марта. /ТАСС/. Россиянка, прибывшая в середине марта на Кубу, помещена в местную больницу по причине заражения коронавирусом нового типа.

Об этом в четверг сообщил Минздрав республики.

"Подтверждено заражение коронавирусом <...> у гражданки России в возрасте 48 лет, - говорится в заявлении ведомства. - Она прибыла в страну 12 марта из Франции". Отмечается, что состояние пациентки удовлетворительное.

В начале этой недели Минздрав Кубы сообщил о госпитализации двух россиян, прибывших на остров около двух недель назад. По данным властей Кубы, в настоящее время на острове подтверждено 67 случаев заражения, около 1,6 тыс. человек находятся в изоляции.