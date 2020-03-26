Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, следует из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму в четверг.

Такие штрафы будут грозить в случае повторного нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которое повлекло причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом не содержало уголовно наказуемого деяния.

Если гражданин впервые нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, если должностное лицо - штраф от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо - штраф от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 6.3 КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". В среду глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") пояснил, что правительственные поправки коснутся нарушений условий карантина именно со стороны незаболевших граждан. Что касается нарушений правил карантина инфицированными гражданами, то для них предлагается установить уголовную ответственность - соответствующий законопроект депутаты Госдумы намерены рассмотреть на следующей неделе.

Согласно нему, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет.