{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии намерены к 2025 году построить новое здание для больницы в Карабулаке

Медучреждение располагается в постройке, возведенной более 60 лет назад

МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до 2025 года построить новое здание для Карабулакской городской больницы, которая располагается в постройке, возведенной более 60 лет назад, сообщил на заседании Народного собрания премьер региона Владимир Сластенин.

Здание Карабулакской городской больницы было построено в 1958 году как медицинская санитарная часть нефтяников. На сегодняшний день в медучреждении действует круглосуточный стационар на 70 коек при населении города более 40 тыс. человек. В 2016-2018 годах в больнице был проведен небольшой ремонт, однако здание поликлиники находится в аварийном состоянии.

"Целый ряд медицинских учреждений располагается в приспособленных, не соответствующих нормативным требованиям зданиях. В первоочередном порядке необходимо решить вопросы строительства здания для размещения Карабулакской городской больницы, заявка на строительство находится на рассмотрении в Минздраве РФ, здание планируется возвести до 2025 года. Обеспеченность больничными койками по республике в 1,5 раза ниже аналогичного показателя по стране", - сказал Сластенин.

При этом дефицит мест в школах составляет около 22 тыс., отметил он. В 54,3% школ занимаются в две смены. "Задача ликвидации дефицита ученических мест и перевода общеобразовательных организаций на односменный режим обучения будет решаться путем участия республики в национальных проектах", - отметил премьер.

В 2020 году в регионе будут открыты 11 школ, строительство которых было начато в предыдущем году. Как сообщала ранее агентству зампредседателя правительства региона Марьям Амриева, к 2024 году регион планирует перейти на односменный режим обучения благодаря строительству 23 новых школ.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трюдо: мировое сообщество преодолеет эпидемию коронавируса только совместными действиями
Ранее лидеры "двадцатки" обсудили координацию действий по борьбе с распространением коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС