В Ингушетии намерены к 2025 году построить новое здание для больницы в Карабулаке

МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до 2025 года построить новое здание для Карабулакской городской больницы, которая располагается в постройке, возведенной более 60 лет назад, сообщил на заседании Народного собрания премьер региона Владимир Сластенин.

Здание Карабулакской городской больницы было построено в 1958 году как медицинская санитарная часть нефтяников. На сегодняшний день в медучреждении действует круглосуточный стационар на 70 коек при населении города более 40 тыс. человек. В 2016-2018 годах в больнице был проведен небольшой ремонт, однако здание поликлиники находится в аварийном состоянии.

"Целый ряд медицинских учреждений располагается в приспособленных, не соответствующих нормативным требованиям зданиях. В первоочередном порядке необходимо решить вопросы строительства здания для размещения Карабулакской городской больницы, заявка на строительство находится на рассмотрении в Минздраве РФ, здание планируется возвести до 2025 года. Обеспеченность больничными койками по республике в 1,5 раза ниже аналогичного показателя по стране", - сказал Сластенин.

При этом дефицит мест в школах составляет около 22 тыс., отметил он. В 54,3% школ занимаются в две смены. "Задача ликвидации дефицита ученических мест и перевода общеобразовательных организаций на односменный режим обучения будет решаться путем участия республики в национальных проектах", - отметил премьер.

В 2020 году в регионе будут открыты 11 школ, строительство которых было начато в предыдущем году. Как сообщала ранее агентству зампредседателя правительства региона Марьям Амриева, к 2024 году регион планирует перейти на односменный режим обучения благодаря строительству 23 новых школ.