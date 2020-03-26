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В Ростовской области более 290 работников шахты получили зарплату с помощью прокуратуры

Предприятие задолжало шахтерам более 5,5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Задолженность по зарплате перед 296 работниками угледобывающего предприятия "Шахта Ростовская" в городе Гуково устранена по требованию прокуратуры. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

"Прокуратура города Гуково провела проверку соблюдения требований трудового законодательства. Установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью "Шахта Ростовская" образовалась задолженность по заработной плате перед 296 работниками на сумму более 5,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении юридического лица и его директора возбуждено дело об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

"Задолженность по заработной плате погашена, работникам предприятия выплачена компенсация за несвоевременную оплату труда", - отметили в ведомстве.

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