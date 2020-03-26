В Минобороны опровергли сообщения о заразившихся в Италии военнослужащих РФ

"Сразу хотелось бы отметить. В ряде средств массовой информации сегодня утром появилась информация, что 50% военнослужащих, прибывших в Италию для оказания помощи, больны коронавирусом в тяжелой форме и проходят интенсивную терапию в одном из лечебных учреждений города Бергамо, что, как видите, не соответствует действительности. Все люди здоровы, готовы к выполнению задач. Но, видимо, кому-то это не нравится", - сказал Кикоть на брифинге в Бергамо.

Он подчеркнул, что российские специалисты приехали в Италию "с открытой душой оказывать помощь в борьбе с общим врагом всего человечества".

По словам генерала, каждая из восьми бригад включает врача-терапевта, врача анестезиолога-реаниматолога, врача-эпидемиолога, медицинскую сестру-анестезиолога. Кроме того, воинское подразделение оснащено уникальными высокопроизводительными комплексами для дезинфекции зданий, сооружений, внутренних объемов, дорожных покрытий, площадей, людей и автомобильного транспорта с широкими возможностями.

"Скажу, что только возможности по дезинфекции поверхностей составляют около 20 тысяч метров квадратных в час", - сказал Кикоть. Он отметил, что лабораторный комплекс позволяет проводить диагностику не только коронавируса, но и других заболеваний.

"Перед встречей с вами мы провели рабочую встречу с представителями Департамента гражданской защиты и здравоохранения города Бергамо провинции Ломбардия. Совместно решили, что будем оказывать помощь в тех 65 пансионатах города, где не хватает медицинского персонала и где содержатся пожилые, престарелые люди, где эта помощь необходима в первую очередь", - рассказал генерал. Он отметил, что, когда будет готов полевой госпиталь, специалисты начнут работать на его базе.