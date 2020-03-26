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Пользователи сообщают о сбое в работе Google

В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы

ТАСС, 26 марта. Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в ряде стран мира в четверг. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Испании. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы.

По данным Downdetector, 61% пользователей Google сообщают о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, а у примерно 38% возникают проблемы с поиском.

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Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube
В России о сбоях сообщают преимущественно жители Москвы, Казани и Новосибирска
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