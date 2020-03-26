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Распространение коронавируса нового типа

Трюдо: мировое сообщество преодолеет эпидемию коронавируса только совместными действиями

Ранее лидеры "двадцатки" обсудили координацию действий по борьбе с распространением коронавируса

ОТТАВА, 26 марта. /ТАСС/. Мировое сообщество сможет преодолеть эпидемию нового коронавируса только путем совместных и скоординированных действий. Об этом в четверг заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ежедневном телеобращении к нации.

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"Сегодня я говорил с лидерами G20 и ясно одно: мы сможем преодолеть эпидемию COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) только если мы будем действовать вместе как мировое сообщество", - сказал он. Трюдо подчеркнул, что мировые лидеры сделают все возможное, чтобы обеспечить международные организации и национальные Минздравы всем необходимым для борьбы с пандемией и поиска вакцины от коронавируса.

"Мы также будем тесно сотрудничать и координировать наши действия для защиты мировой экономики, - сказал премьер-министр. - COVID-19 - это мировой кризис и требует мирового реагирования".

Ранее лидеры "двадцатки" провели совещание в режиме видеоконференции, в закрытом для прессы формате. Участники саммита обсудили координацию действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. По итогам саммита принято совместное заявление. В частности, было объявлено, что страны G20 вложат более $5 трлн в мировую экономику для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинРаспространение коронавируса нового типа
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