Госпитализированный на Кубе из-за заражения коронавирусом россиянин умер в больнице

ГАВАНА, 26 марта. /ТАСС/. Гражданин России, ранее госпитализированный на Кубе в критическом состоянии по причине заражения коронавирусом, умер в больнице.

Об этом в пятницу сообщает Минздрав республики.

"Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер", - говорится в документе. Отмечается, что он находился в нестабильном критическом состоянии, ранее у пациента также был диагностирован диабет.

О госпитализации россиянина Минздрав Кубы сообщил 23 марта. В настоящее время в больницах находятся еще две гражданки РФ с коронавирусом. По данным властей Кубы, на острове подтверждено 67 случаев заражения, около 1,6 тыс. человек находятся в изоляции.