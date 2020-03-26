{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Госпитализированный на Кубе из-за заражения коронавирусом россиянин умер в больнице

Как отмечается, 45-летний мужчина находился в нестабильном критическом состоянии, ранее у него также диагностировали диабет

ГАВАНА, 26 марта. /ТАСС/. Гражданин России, ранее госпитализированный на Кубе в критическом состоянии по причине заражения коронавирусом, умер в больнице.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Об этом в пятницу сообщает Минздрав республики.

"Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер", - говорится в документе. Отмечается, что он находился в нестабильном критическом состоянии, ранее у пациента также был диагностирован диабет.

О госпитализации россиянина Минздрав Кубы сообщил 23 марта. В настоящее время в больницах находятся еще две гражданки РФ с коронавирусом. По данным властей Кубы, на острове подтверждено 67 случаев заражения, около 1,6 тыс. человек находятся в изоляции.

Теги
КубаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube
В России о сбоях сообщают преимущественно жители Москвы, Казани и Новосибирска
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС