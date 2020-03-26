Пользователи сообщают о сбое в работе YouTube

ТАСС, 26 марта. Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube сообщают о неполадках в его работе по всему миру, включая Россию. Об этом говорится на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Японии, Норвегии, Великобритании и других европейских стран. В России о сбоях сообщают преимущественно жители Москвы, Казани и Новосибирска.

По данным Downdetector, 72% пользователей жалуются на проблемы с просмотром видео, у 18% не работает сайт YouTube, еще около 8% не могут выложить видеоролики.