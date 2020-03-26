Врио ректора Южного федерального университета утверждена в должности на пять лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Инна Шевченко назначена ректором Южного федерального университета (ЮФУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЮФУ со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Назначить Шевченко Инну Константиновну ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный федеральный университет" сроком на пять лет", - говорится в тексте документа, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Шевченко занимала пост врио ректора ЮФУ с 25 июля 2018 года.

Шевченко родилась в 1976 году в Пролетарске. Доктор экономических наук, в 1998 году с отличием окончила Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности "Менеджмент". В 1999 году с отличием окончила магистратуру этого же вуза. Работала ассистентом на различных кафедрах ТРТУ, который в 2006 году вошел в состав ЮФУ. В 2012 году была назначена деканом факультета управления в экономических и социальных системах ЮФУ. В 2014-2018 годах занимала должности проректора по проектной деятельности и организации научной и проектно-инновационной деятельности университета.