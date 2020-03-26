Комиссар СЕ по правам человека призвала освободить мигрантов из центров содержания

ТАСС, 26 марта. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович призвала власти стран-членов СЕ отпустить мигрантов, находящихся в центрах содержания, в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте Совета Европы.

"Я призываю все государства-члены Совета Европы пересмотреть статус нелегальных мигрантов, находящихся в центрах временного содержания, а также лиц, которым отказано в предоставлении убежища, и освободить их в максимально возможной степени", - говорится в заявлении Миятович.

Отмечается, что в центрах содержания мигрантов в большинстве случаев не представляется возможным обеспечить социальное дистанцирование и другие меры защиты в условиях распространения коронавируса.

"Об освобождении [этих категорий лиц] уже было объявлено в нескольких государствах-членах СЕ, среди которых Бельгия, Испания, Нидерланды и Великобритания. <...> Сейчас важно, чтобы этот процесс продолжался, и другие страны последовали их примеру", - заключила Миятович.