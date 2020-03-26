Президент Мексики предложил передать ООН контроль над продажей медикаментов

МЕХИКО, 26 марта. /ТАСС/. Контроль над продажей лекарств и медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом, следует передать ООН. Такое мнение высказал на состоявшейся в четверг видеоконференции лидеров стран G20 президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Говоря о международном сотрудничестве, я отметил, что ООН должна срочно взять под свой контроль то, что связано с лекарствами и медицинским оборудованием, потому что существует их дефицит, и в то же время их накапливают те, кто обладает большими экономическими возможностями", - сказал он на состоявшейся после саммита пресс-конференции.

Лопес Обрадор добавил, что "призвал великие державы" помочь установить "своего рода перемирие", чтобы не допустить закрытия границ при помощи "односторонней таможенной политики", не использовать цены на нефть для оказания негативного воздействия на национальные экономики и остановить финансовые спекуляции.

Общение лидеров G20 состоялось в закрытом для прессы формате. В ходе саммита обсуждалась координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. По его итогам было принято совместное заявление.

Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.