В детсадах создадут группы для детей, чьи родители будут работать на следующей неделе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Специальные дежурные группы будут организованы на следующей неделе в российских детсадах для детей, у которых родители работают в жизнеобеспечивающих службах и будут находиться на рабочем месте. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии Минпросвещения.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. При этом продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".

"Будут организованы специальные группы для тех [родителей], которые работают в это время, то есть это непрерывно действующие организации, медицинские, аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Для их детей будут организованы группы в детских садах", - сказал собеседник агентства.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Родителям учеников начальных классов можно будет приводить детей в школу, если по каким-то причинам они не могут оставить их дома.