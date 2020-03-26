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Распространение коронавируса нового типа

Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что бесплатным и льготным проездом по соцкартам могут продолжать пользоваться учащиеся, занятые в волонтерской деятельности или работе в медицинских организациях
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Информация о том, что в столице не работают все социальные карты, в частности у работающих студентов и волонтеров, не соответствует действительности. Блокировка социальных карт решает задачу снижения транспортных потоков в столице, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичам старше 65 лет и студентам временно отменят бесплатный проезд. Такая мера принимается в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Затем Telegram-канал "Московские новости" со ссылкой на анонимного читателя сообщил, что в столице не работают все социальные карты, в том числе у работающих студентов и волонтеров.

"Указанная информация не является достоверной. Бесплатным и льготным проездом по социальным картам могут продолжать пользоваться учащиеся, занятые в волонтерской деятельности или работе в медицинских организациях, а также работающие в других организациях или задействованные в иной волонтерской активности", - сказал Немерюк.

Он пояснил, что для продолжения использования льготного проезда учащимся необходимо сообщить о наличии такой активности по телефону единой справочной службы Москвы +7(495)777-77-77.

"Сведения о себе надо сообщить заранее. После внесения данных льгота активируется в течение суток. Этот порядок пользования транспортной льготой также касается работающих жителей Москвы возрастной категории 65+. Они также могут заявить о себе по телефону единой справочной службы", - добавил Немерюк.

По его словам, в ближайшее время появится возможность зарегистрироваться для получения льготы в личном кабинете на сайте mos.ru. Немерюк также отметил, что никаких ограничений использования социальных карт для получения других льгот, включая скидки в магазинах и аптеках, и иные варианты использования указом мэра не вводятся.

Теги
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