Гастролировавшая в России украинская певица Мaruv не может вернуться на Украину

КИЕВ, 26 марта. /ТАСС/. Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которая недавно давала концерт в России, из-за карантина и отсутствия помощи со стороны своих дипломатов не может вернуться на Украину.

Maruv записала обращение в Instagram, обвинив украинское консульство в предвзятом отношении к ней. По ее словам, сотрудники ведомства не смогли предоставить ей необходимую информацию о процедуре возвращения домой. "Я просто в шоке! Дозванивалась в украинское консульство, чтобы мне объяснили, как добраться домой... Это самое невежественное консульство... Девушка-оператор просто сбрасывает трубку или не берет ее".

Певица заявила, что просто хотела, чтобы ей объяснили процедуру возвращения, но ей не предоставили информацию, а ответили, что "все, кто хотел уехать, уже уехали". Такое отношение сотрудников консульства девушка назвала предвзятым."У меня такой же паспорт, как у вас, и такие же права мне гарантированы конституцией, как и вам", - возмутилась она.

В связи с пандемией коронавируса власти Украины с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами. По данным МИД, после этого 38 тысяч находившихся за рубежом украинцев обратились в дипломатические представительства для возвращения домой. В четверг "Укрзализныця" (Украинская железная дорога) начала продажу билетов на специальный поезд Киев - Москва - Киев, на котором граждане России и Украины смогут вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Поезд отправится в Москву 27 марта и вернется обратно в Киев 29 марта.

Скандал вокруг "Евровидения"

В 2019 году Maruv оказалась в центре скандала при отборе исполнителя от Украины на конкурс "Евровидение". В феврале она одержала победу в финале отборочного национального конкурса, однако к ней возникли претензии из-за гастролей в России. Сама Анна Корсун сначала заявила, что готова выполнить условия контракта с Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), предусматривающие, в частности, отказ от выступлений в РФ, однако в конечном счете не стала заключать контракт, назвав его условия кабальными. В результате организаторы отбора предложили отправиться на "Евровидение - 2019" двум другим финалистам, занявшим второе и третье места. Но и они ответили отказом. В итоге НОТУ отказалась направлять своего представителя на песенный конкурс.

После этого Организационный комитет НОТУ при подготовке к детскому "Евровидению - 2019" ужесточил правила отбора, запретив участвовать в нем исполнителям, выступавшим в России после 2014 года.