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Распространение коронавируса нового типа

Около 100 заразившихся коронавирусом лечатся в Москве на дому

Еще 20 находятся в медицинских обсерваторах

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Порядка 100 пациентов с коронавирусом лечатся в домашних условиях, еще 20 находятся в медицинских обсерваторах, так как их болезнь протекает в легкой форме. Об этом в четверг сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Ситуация у нас меняется каждый день и, увы, меняется не в лучшую сторону. Большинство из заболевших лечатся в стационаре, 20 заболевших - в так называемых медицинских обсерваторах - это те, у кого болезнь протекает в очень легкой форме. И около 100 пациентов лечатся на дому", - сказала Ракова в эфире канала "Россия 1".

По ее словам, власти надеются, что люди старшего поколения, которые находятся в группе риска, будут соблюдать режим самоизоляции.

С завтрашнего дня многопрофильная больница № 15 полностью переходит исключительно на прием больных с коронавирусом - там 1,3 тыс. коек. Готовятся в Москве также дополнительные мощности.

"Более того, мы сейчас ведем активную работу с нашими федеральными коллегами и частными компаниями, чтобы смотреть резервы коечного фонда и у них", - добавила Ракова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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