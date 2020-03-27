Почти 1,4 тыс. коек для размещения заразившихся коронавирусом развернут в Москве в апреле

"Необходимо, чтобы к каждой койке мог быть подведен кислород, так как основные проблемы у этих больных с легкими, им нужна кислородная поддержка. Нет смысла создавать коечный фонд, если на этих койках нет подвода кислорода и людей в любой момент нельзя перевести на кислородную поддержку. Так как это инфекционное заболевание, необходимы шлюзы для разделения на чистую и грязную зоны. До середины апреля мы сделаем еще 700 коек, к концу апреля - еще примерно такое же количество", - сказала она в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Ракова подчеркнула, что в настоящее время в столице ремонтируются около 7 больничных корпусов, чтобы соответствовать стандарту, так как не все корпуса могут сразу принимать этих больных. Заммэра напомнила, что 2 марта была открыта больница в Коммунарке на 700 мест, за последние две недели были организованы еще два госпиталя на 240 мест.

"В понедельник мы запустили совершенно новый корпус, который ни разу еще не был использован, только сдан в эксплуатацию. На 400 коек в больнице Ворховово. С завтрашнего дня исключительно на прием больных с коронавирусной инфекцией переходит 15-я многопрофильная больница, в которой 1,3 тыс. коек. На этом мы не останавливаемся, готовим дополнительные резервные мощности, которые можем развернуть в любой момент", - сказала Ракова.

Она отметила, что столица "выиграла время", которое использует для развертывания новых больничных коек исключительно под лечение от COVID-19. "За последние три недели мы запустили ряд новых больниц исключительно для лечения этого заболевания. Ведем активную работу с федеральными коллегами, частными компаниями, чтобы смотреть резервы коечного фонда и у этих организаций", - заключила Ракова.