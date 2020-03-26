СМИ: правительство Сербии запросило у России помощи в борьбе с коронавирусом

БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабмина, сообщило национальное телевидение страны РТС .

По данным телеканала, Белград попросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Запрос направило сербское министерство внутренних дел.

Между правительствами России и Сербии действует соглашение от 20 октября 2009 года о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий. Документ стал правовой основой межправсоглашения об учреждении в сербском Нише Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), созданного 25 апреля 2012 года.

Центр является межправительственной гуманитарной некоммерческой организацией, пользующейся правами юридического лица, он зарегистрирован в Сербии в соответствии с законодательством. Центр создан для обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории республики и других стран балканского региона. На него возлагается ответственность за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также оказание чрезвычайной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от ЧС. Также центр отвечает за реализацию совместных проектов и программ на территории Сербии и других стран региона, в том числе по гуманитарному разминированию.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 457, число умерших возросло до семи. 24 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 15 пациентов выздоровели. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о полном закрытии границ. В стране на 90 дней действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение.