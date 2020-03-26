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Распространение коронавируса нового типа
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Клинические испытания вакцины от коронавируса в России начнутся через 5-6 месяцев

Минздрав выпустит 27 марта обновленные клинические рекомендации по коронавирусу
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, начнутся в России ориентировочно через пять-шесть месяцев, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Сегодня, по расчетам, клинические испытания начнутся ориентировочно где-то через пять-шесть месяцев. Это те сроки, которые сегодня называют разработчики", - сказал он в эфире программы "Время" на Первом канале.

Министр отметил, что разработкой вакцины занимаются в нескольких государственных учреждениях, таких как Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство, а также в некоторых частных фармацевтических организациях. "Модели отработаны, и первые доклинические исследования уже начинаются, а непосредственно к клиническим исследованиям смогут приступить после того, как оценят безопасность и эффективность на животных", - пояснил Мурашко.

Министерство здравоохранения выпустит 27 марта новую версию клинических рекомендаций для профилактики и лечения коронавируса. "Конечно же, система готовится, система запасается и лекарственными препаратами, новые схемы лечения разрабатываются, они фактически обновляются каждый день. И вот завтра мы готовим новый выпуск клинических рекомендаций, которые будут использоваться на территории нашей страны. Они уже включают все самые современные методы, которые уже на сегодняшний день доступны", - сказал Мурашко.

Мурашко отметил, что идет подготовка ко всем возможным вариантам развития ситуации. "Действительно, [система здравоохранения] дополнительно разворачивает и перепрофилирует койки в случае необходимости, и оборудование дополнительное уже приобретено, и проходят тестирования, идет допоставка резервных аппаратов при необходимости", - добавил министр.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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