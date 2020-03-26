Состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко, находящегося в реанимации в больнице в Коммунарке, улучшилось. Артист больше не нуждается в высокой кислородной поддержке, заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы "Время" на Первом канале .

"Действительно, состояние Льва Валерьяновича улучшилось, и это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, и всех поклонников. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания сегодня позволяет нам надеяться на благоприятное завершение и хороший исход", - сказал он.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о положительном результате теста на коронавирус у певца. Народный артист РСФСР, продюсер Владимир Винокур сказал ТАСС, что, по его данным, Лещенко проходит лечение в связи с двусторонним воспалением легких.

78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.