На Ставрополье приостановят работу кафе, рынки и салоны красоты

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ввел в регионе дополнительные меры для снижения рисков распространения коронавируса. С 28 марта по 6 апреля приостановят работу развлекательные заведения, кинотеатры, рынки и салоны красоты, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы региона.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в среду для поддержки в условиях распространения коронавируса предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат.

"Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края. Постановлением, в том числе предписывается: приостановить с 28 марта до 6 апреля проведение всех массовых мероприятий. Установить временный запрет на работу и посещение учреждений культуры, развлекательных заведений, парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приостанавливается работа всех предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Кроме того, запрет распространяется на работу розничной торговли и рынков. Исключение составляют рынки продовольственных товаров, аптеки, магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости.

"Временно прекращается работа всех салонов красоты, бань, саун и других подобных учреждений, а также бассейнов, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов. Временно приостановлено предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях МФЦ. В учреждениях санаторно-курортного комплекса вводится режим самоизоляции и ежедневной термометрии граждан, находящихся в данных организациях, на период режима повышенной готовности", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что учреждениям социального обслуживания предписано обеспечить адресную поддержку лиц пожилого возраста и малообеспеченных категорий граждан, находящихся в самоизоляции на дому. Управляющим компаниям рекомендовано проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов не реже одного раза в день. Руководителям организаций всех форм собственности предписано организовать, при наличии такой возможности, перевод части работников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы.