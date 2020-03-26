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Правовое управление РПЦ считает неконституционным запрет посещать храмы в Петербурге

Губернатор города Александр Беглов ранее ввел запрет на посещение объектов религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правовое управление Русской православной церкви (РПЦ) считает запрет посещения объектов религиозных организаций Санкт-Петербурга с 28 марта по 5 апреля, введенный губернатором города Александром Бегловым для противодействия распространению коронавируса, противоречащим Конституции РФ. Соответствующее заявление управления опубликовано на сайте РПЦ.

"Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, п. 2 ст. 3 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"). <...> Иные акты органов власти... не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса федерального закона", - говорится в заявлении.

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