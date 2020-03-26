Во Франции за сутки от коронавируса умерли 365 человек

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Более 360 человек умерли за последние 24 часа во Франции от последствий нового коронавируса, общее количество смертей на территории страны составило 1696. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"По данным на этот вечер, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 29 155. Число умерших за последние 24 часа составляет 365, в одном из них речь идет о 16-летней девушке", - сказал он. "Таким образом, общее количество смертей в стране достигло 1696", - отметил Саломон.

В среду власти страны сообщали о 25 233 случаях заражения коронавирусом на территории страны и о 231 летальном исходе из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Саломон подчеркнул, что, согласно последним данным, около 14 тыс. человек госпитализированы. "Состояние почти 4 тыс. пациентов оценивается как тяжелое", - сказал он. Около 5 тыс. человек, считающиеся вылеченными, покинули больницы, добавил глава управления.

"Тем не менее, несмотря на принятые меры, ситуация с распространением коронавируса в стране продолжает ухудшаться", - сказал он. Саломон подчеркнул, что увеличение числа случаев заражения наблюдается в регионах Большой Восток, О-де-Франс, Бургундия - Франш-Конте, Иль-де-Франс и на Корсике.

Гендиректор Управления здравоохранения подчеркнул, что "важным результатом работы французских врачей стало выявление новых симптомов инфицирования - потеря обоняния и чувства вкуса". "Наши китайские коллеги этого не выявили", - добавил он.