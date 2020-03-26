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В ростовском Заксобрании предложили ввести экскурсии для детей по местам боевой славы

Депутаты Ростовской области также предложили включить в туристические маршруты экскурсии по знаковым местам, музеям истории Великой Отечественной войны, а также предприятий, выпускавших продукцию для фронта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обратились к главам ряда федеральных министерств с инициативой, направленной на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Депутаты предлагают организовать для каждой детской смены в летних оздоровительных лагерях выездные экскурсии по местам боевой славы.

"Также мы обратились к руководителям нескольких федеральных министерств с предложением таким образом изменить практику работы наших культурно-досуговых учреждений, туристических организаций, чтобы в их расписании обязательно были маршруты по местам, связанным с историей Великой Отечественной войны, чтобы в деятельности туристических организаций появились интернет-ресурсы, которые давали бы возможность, прежде всего, молодому поколению узнать достоверную информацию о тех героических страницах в истории донского края и всей России", - рассказал журналистам председатель Заксобрания Александр Ищенко.

Депутаты Ростовской области также предложили включить в туристические маршруты экскурсии по знаковым местам, музеям истории Великой Отечественной войны, а также посещение музеев и предприятий, выпускавших продукцию для фронта.

По словам Ищенко, тема исторической памяти должна оставаться на ведущем месте и после празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а итогом депутатских инициатив должна стать устойчивая передача памяти о войне от одного поколения к другому. "Уверен, что те меры, которые предложили депутаты донского парламента, позволят сделать историческую работу более значимой, более интересной, более понятной молодому поколению", - отметил Ищенко. 

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РоссияРостовская область
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