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В храмах Петербурга продолжат служение, несмотря на запрет посещать их из-за коронавируса

В митрополии отметили, что в храмах соблюдаются все санитарные меры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Храмы Санкт-Петербурга продолжат служение в период с 28 марта по 5 апреля, несмотря на запрет властей города посещать церкви гражданам в качестве мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви (РПЦ).

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Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором говорится, что на выходной неделе запрещается доступ на религиозные объекты всем, за исключением их работников. В РПЦ назвали запрет властей города противоречащим Конституции РФ, а также нарушающим право на свободу вероисповедния и отметили, что такие ограничения могут вводиться только федеральными законами.

"Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим людям, включая тех, кто полагает для себя необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы епархии для молитвы о своих близких, о нашем городе и о народе. Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат свое служение", - говорится в сообщении митрополии, поступившем в ТАСС.

В митрополии отметили, что при этом в храмах соблюдаются санитарные меры. "В связи с этим, руководствуясь заботой о своей пастве и в ответ на запрос санитарных властей, с 19 марта были приняты особые меры при проведении богослужений и таинств, дезинфекции в храмах. Кроме того, в храмах проходит информирование прихожан о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора", - отметили в митрополии.

В сообщении уточняется, что для тех прихожан, которые посчитают необходимым остаться дома, "будет возможно получить утешение через организацию онлайн трансляций на телеканалах Союз и СПАС и в социальных сетях". В частности, отмечается, что Казанский кафедральный собор уже начал проводить такие трансляции в социальных сетях. "Прихожане старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями могут обращаться в храмы о причащении в неотложных случаях на дому", - добавили в митрополии.

В новость внесены изменения (23:25 мск) - добавлен пятый абзац.

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