Аэропорт в Грозном временно прекратит принимать туристов из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 26 марта. /ТАСС/. Грозненский аэропорт с 27 марта временно прекратит принимать туристов и сократит число рейсов до одного из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принято оперативным штабом Чеченской Республики в согласовании с Росавиацией, сообщается на сайте аэропорта.

"С завтрашнего дня, 27 марта 2020 года, аэропорт Грозный (Северный) будет принимать только граждан Российской Федерации, имеющих прописку или временную регистрацию на территории Чеченской Республики. Также сообщаем вам, что на период сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции будет сохранен только один рейс (туда - обратно) Грозный - Москва - Грозный, который будет выполняться компанией "Аэрофлот", - говорится в сообщении.

Ранее из аэропорта две авиакомпании осуществляли рейсы в Москву, одна в Ростов-на-Дону, еще одна в Стамбул.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также призвал туристов временно приостановить посещение региона. "Мы всегда просили посетить нашу республику, а сейчас обращаемся с просьбой чуть перенести визит, так как сейчас практически все места будут закрываться, в том числе курорты Ведучи и Кезеной-Ам", - сказал он в прямом эфире в Instagram.

В Чеченской Республике 10 человек с положительным результатом на коронавирус по тест-системе, один из них подтвержден федеральной лабораторией "Вектор" в Новосибирске. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, три случая завозные, у пациентов проявление острого респираторного вирусного заболевания, остальные случаи контактные и бессимптомные.