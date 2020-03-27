Защита историка Соколова будет просить суд о замене ареста из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, намерена ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС в четверг сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

"Намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения в связи с коронавирусом. Это [нахождение в СИЗО] может быть опасно для его здоровья. Кроме того, у него престарелые родители, они требуют постоянного ухода", - сказал защитник.

В начале недели Адвокатская палата Москвы рекомендовала защитникам ходатайствовать об изменении меры пресечения пожилым обвиняемым с ареста на не связанную с лишением свободы в связи с развивающейся эпидемиологической ситуацией. Позже с аналогичным заявлением выступила Адвокатская палата Санкт-Петербурга, рекомендовав использовать в качестве самостоятельных доводов обстоятельства, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

На данный момент Олегу Соколову 63 года.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело историка и назначил на 27 марта открытое судебное заседание о продлении ему меры пресечения. Дата рассмотрения уголовного дела по существу будет назначена после 27 марта.