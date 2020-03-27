Россия полностью закрыла международное авиасообщение

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. Такое решение принял президиум координационного совета при правительстве РФ.

Необходимость полного закрытия авиасообщения связана с объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией новой коронавирусной инфекции и ускорением темпов ее распространения в 170 странах мира, включая Российскую Федерацию.

Исключения

При этом, как сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации, запрет на выполнение полетов из России за границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.

"С 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года прекращается регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении <...> за исключением грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации", - уточнил он.

Международные авиарейсы из России начали постепенно сокращаться с 1 февраля. Ограничения вводились в несколько этапов: сначала были ограничены рейсы в Китай, Южную Корею и еще несколько стран, позже - в Испанию, Италию, Германию, Францию, через несколько дней - распространены на всю Европу. Наиболее масштабное ограничение было введено 23 марта - тогда запрет на полеты распространился на 95 стран. Во всех случаях ограничение подразумевало возможность полетов исключительно из терминала F Шереметьево в столицу закрытой страны.

До последнего времени "Аэрофлот" продолжал регулярные рейсы в несколько столиц. Ранее в "Аэрофлоте" ТАСС сообщили, что ограничения и сокращения авиарейсов затронули 92 из 94 международных маршрутов "Аэрофлота".

S7, второй крупнейший перевозчик в России, ранее уже полностью приостановил международные полеты (хотя также, как и остальные компании, продолжает вывозные рейсы). Также полностью международная сеть полетов закрыты у "Победы" и Utair. Крупнейший чартерный перевозчик Azur Air ранее информировал о приостановке отправки российских туристов за границу на месяц - с 22 марта по 20 апреля.

Вывоз граждан из-за рубежа

Впрочем, российские авиакомпании продолжат вывоз граждан РФ из-за рубежа. В частности, "Аэрофлот" сообщал, что планирует продолжить вывоз россиян из-за границы чартерными рейсами. Рейсами авиакомпании с 14 по 25 марта в Россию были возвращены более 52 тысяч человек.

Более того, к вывозу граждан РФ из-за рубежа могут быть привлечены Минобороны России, Управделами президента и СЛО "Россия".

Минтранс, согласно поручению правительства, должен сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств к 30 марта. Ранее силы Минобороны были задействованы при вывозе граждан РФ из Китая.