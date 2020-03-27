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Распространение коронавируса нового типа
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США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

В США выявили 82 404 случая инфицирования
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© AP Photo/John Minchillo

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. Такие оценки привели в четверг Университет Джонса Хопкинса и газета The New York Times.

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По информации университета, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили 82 404 случая инфицирования, умерли 1178 человек. На втором месте Китай, где зарегистрировали 81 782 случая и 3291 летальный исход, на третьем - Италия (80 589 случаев заражения, 8251 летальный исход).

Согласно приведенным университетом данным, в США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).

The New York Times констатировала, что ситуацию в США усугубила "серия ошибок и упущенных возможностей", касающихся мер по борьбе с распространением вируса в стране. Ученые предупреждали, что США в какой-то момент станут страной, в наибольшей степени затронутой пандемией, напоминает издание, отмечая, что "этот момент настал в четверг".

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