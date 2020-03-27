Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.

"Сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником - Днем войск национальной гвардии РФ <...> Я благодарю за честный и самоотверженный труд, стойкость духа и верность избранной профессии весь личный состав войск национальной гвардии, добросовестно выполняющий служебной боевые задачи на благо нашей Родины. Убежден, что к словам поздравления сегодня присоединятся и наши граждане, чье благополучие и покой защищают солдаты правопорядка", - сказал Золотов, слова которого процитировали в пресс-службе Росгвардии.

Золотов также поблагодарил и поздравил ветеранов ведомства. "И традиционно слова особой признательности нашим ветеранам - мудрым наставникам новых поколений и хранителям славных боевых традиций. Спасибо вам и долгих лет жизни", - сказал он.

5 апреля 2016 года 5 президент России Владимир Путин объявил о создании Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на базе Внутренних войск МВД. Позже структуру переименовали в Росгвардию, в нее вошли отряды ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны, ФГУП "Охрана", Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. В задачи Росгвардии входит борьба с терроризмом, охрана общественного порядка и важных государственных объектов.