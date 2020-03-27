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Распространение коронавируса нового типа

Депутата Губенко и актрису Болотову проверяют на коронавирус в Коммунарке

Супруги поступили в больницу с диагнозом пневмония

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Депутат Московской городской думы Николай Губенко и его супруга, народная артистка РСФСР Жанна Болотова доставлены в больницу в Коммунарке с диагнозом пневмония. Супруги ожидают результатов теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщил ТАСС в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Николай Николаевич и Жанна Андреевна, действительно, в больнице в Коммунарке. Были госпитализированы с пневмонией, сдали тест на коронавирус. Теперь ждут результатов. Желаю скорейшего им выздоровления, а также всем, кто сейчас оказался в подобной ситуации", - сказал Шапошников.

Николай Губенко - народный артист РСФСР, актер, кинорежиссер и сценарист, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года, родился 17 августа 1941 года в Одессе. Параллельно с работой в театре и режиссурой снимался в кино. В разные годы сыграл порядка 20 ролей. С 2005 года депутат Мосгордумы от КПРФ, с 2009 года является заместителем ее председателя.

Народная артистка РСФСР Жанна Болотова родилась 19 октября 1941 года в поселке Озеро-Карачи Новосибирской области. В общей сложности исполнила роли в 30 кино- и телефильмах.

Теги
РоссияГубенко, Николай НиколаевичБолотова, Жанна АндреевнаРаспространение коронавируса нового типа
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