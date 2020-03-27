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Распространение коронавируса нового типа

В Венесуэле зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

Умер мужчина в возрасте 47 лет

БОГОТА, 27 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от вызванного коронавирусом заболевания зафиксирован в Венесуэле. Об этом сообщила в четверг исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес во время выступления в Каракасе.

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"Хотим сообщить населению, что в Венесуэле зарегистрирована первая смерть, вызванная коронавирусом", - сказала Родригес, выступление которой транслировалось по государственному телевидению. Она отметила, что умер 47-летний мужчина из штата Арагуа. "Выражаем наши соболезнования его семье и друзьям", - добавила она.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. Президент Николас Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. Общее число случаев заболевания в стране в настоящее время составляет 107.

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ВенесуэлаРаспространение коронавируса нового типа
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