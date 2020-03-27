Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортов и общепита

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Об этом говорится в тексте поручения, опубликованном в пятницу на сайте правительства.

"Федеральным государственным органам <...> временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях <...> Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения", - говорится в поручении.

"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли", - отмечается в документе.

Власти регионов России также должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки.

"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха", - говорится в поручении.