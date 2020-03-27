Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Его попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай по числу заразившихся. "Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей", - заявил президент США.

"Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это довольно сложно", - убежден Трамп. "Никто не знает, какие цифры в Китае", - считает он.

Помощь от ВМС США

Выступая на брифинге в Белом доме, Дональд Трамп также сообщил, что 28 марта он лично проводит плавучий госпиталь "Комфорт" (USNS Comfort), который отправится в Нью-Йорк на помощь в борьбе с коронавирусом.

"Я говорил с губернатором [штата Нью-Йорк Эндрю] Куомо, что корабль прибудет в понедельник (30 марта - прим. ТАСС), - сказал президент. - Я собираюсь проводить корабль [на военно-морской базе Норфолк] в Вирджинии, надеюсь, СМИ придут".

Другой плавучий госпиталь ВМС США американские власти направили на западное побережье - к Лос-Анджелесу (штат Калифорния). Руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор уточнил, что корабль USNS Mercy прибудет в течение недели.

Статистика заболеваемости в США

Согласно опубликованным ранее оценкам Университета Джонса Хопкинса, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. По информации организации, которая проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили 82 404 случая инфицирования, умерли 1178 человек. На втором месте Китай, где зарегистрировали 81 782 случая и 3291 летальный исход, на третьем - Италия (80 589 случаев заражения, 8251 летальный исход).

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).