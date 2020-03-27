Миллионы британцев выразили благодарность медработникам за борьбу с коронавирусом

ЛОНДОН, 27 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Миллионы британцев поблагодарили в четверг медицинских работников Соединенного Королевства, противостоящих пандемии коронавируса.

Ровно в 20:00 по местному времени (23:00 мск) люди с балконов квартир и внутренних дворов начали хлопать и выкрикивать слова благодарности, выражая поддержку врачам, медсестрам и всем, кто борятся с заболеванием, жертвами которого в стране стали почти 600 человек.

Как убедился корреспондент ТАСС, который наблюдал за происходящим на одной из улиц на севере Лондона, акция, согласованная активистами в социальных сетях, нашла большую поддержку среди населения. Многие британцы выходили хлопать на пороги своих домов, а водители машин вторили им при помощи клаксонов.

По оценкам газеты The Guardian, в акции приняли участие миллионы человек по всей стране, в том числе дети принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон - Джордж, Шарлотта и Луи. В официальном аккаунте Кенсингтонского дворца, офиса герцога и герцогини Кембриджских, в Instagram было размещено видео, на котором маленькие наследники британского престола стоят на зеленой траве и хлопают в ладоши. Видео сопровождалось словами благодарности медицинским работникам.