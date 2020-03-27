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Распространение коронавируса нового типа

Миллионы британцев выразили благодарность медработникам за борьбу с коронавирусом

К акции присоединились королева Елизавета II с правнуками и британский премьер Борис Джонсон
© Илья Дмитрячев/ТАСС

ЛОНДОН, 27 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Миллионы британцев поблагодарили в четверг медицинских работников Соединенного Королевства, противостоящих пандемии коронавируса.

Ровно в 20:00 по местному времени (23:00 мск) люди с балконов квартир и внутренних дворов начали хлопать и выкрикивать слова благодарности, выражая поддержку врачам, медсестрам и всем, кто борятся с заболеванием, жертвами которого в стране стали почти 600 человек.

Как убедился корреспондент ТАСС, который наблюдал за происходящим на одной из улиц на севере Лондона, акция, согласованная активистами в социальных сетях, нашла большую поддержку среди населения. Многие британцы выходили хлопать на пороги своих домов, а водители машин вторили им при помощи клаксонов.

По оценкам газеты The Guardian, в акции приняли участие миллионы человек по всей стране, в том числе дети принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон - Джордж, Шарлотта и Луи. В официальном аккаунте Кенсингтонского дворца, офиса герцога и герцогини Кембриджских, в Instagram было размещено видео, на котором маленькие наследники британского престола стоят на зеленой траве и хлопают в ладоши. Видео сопровождалось словами благодарности медицинским работникам.

К акции присоединились и премьер-министр Борис Джонсон, который отдал дань уважения врачам на ступенях своей резиденции на Даунинг-стрит, а также королева Елизавета II, распространившая в связи с этим коммюнике.

"Мы чрезвычайно благодарны опыту и самоотверженности наших ученых, врачей, работников экстренных и общественных служб", - говорится в заявлении Ее Величества.

По данным на 26 марта, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Великобритании достигло 11,6 тыс., а число летальных исходов за сутки увеличилось более чем на 113. При этом в правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше числа подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах. 23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут в стране через две-три недели.

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ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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