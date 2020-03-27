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Распространение коронавируса нового типа

В Китае за сутки из-за коронавируса умерли пять человек

Число прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 54

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на пять человек, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 54, до 595 человек. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, с начала распространения коронавируса в Китае выздоровели 91,6% инфицированных, при этом 537 человек поправились за последние сутки. Число заразившихся за два с лишним месяца распространения вируса по стране составило более 81,3 тыс., официальный показатель смертности от заболевания - 4% (умерли 3292 человека).

В КНР уже много дней почти полностью отсутствуют местные случаи заражения, за последние сутки выявлен только один. Подавляющее число инфицированных прибывает из-за рубежа, как правило, из европейских стран и США. Для пресечения возникновения повторной волны эпидемии власти установили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих.

Среди регионов материкового Китая первое место по количеству заболевших, находящихся в медицинских учреждениях, по-прежнему занимает провинция Хубэй (2,9 тыс. человек), на втором месте - крупнейший транспортный узел страны город Пекин, где проходят лечение около 150 инфицированных, далее следуют Шанхай (132 больных) и южная провинция Гуандун (104 человека). На территории восьми из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, заразившихся нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 30 человек, в том числе двое - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 16 тыс. лиц, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 189 человек с подозрением на вирус, тоже находящихся на карантине. По данным врачей, более чем у 1 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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