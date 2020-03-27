На Чукотке сняли карантин на руднике "Купол"

АНАДЫРЬ, 27 марта, /ТАСС/. Ограничительные мероприятия на руднике "Купол" на Чукотке, введенные из-за подозрения на коронавирус у двух сотрудников, сняты. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО Антон Семенихин.

14 марта сотрудников госпитализировали в инфекционное отделение Чукотской окружной больницы и взяли анализы, результат оказался отрицательным. Через несколько дней был взят повторный анализ. В это время все 866 сотрудников "Купола" находились на карантине: был ограничен выезд с вахтового поселка предприятия, продукция не отгружалась.

"Был получен двукратный отрицательный результат анализов, оба пациента выписаны. На руднике сняты ограничительные мероприятия, но все профилактические мероприятия на предприятии остаются в силе", - сказал Семенихин.

Сотрудники рудника рассказали ТАСС, что карантин не оказал существенного влияния на производство. Аэропорт "Купол" возобновил прием и отправку грузовых чартерных рейсов. В ближайшее время возобновится выполнение пассажирских рейсов.

С 18 марта на Чукотке введен режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В регионе отменены массовые мероприятия, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, а в детских садах ввели свободное посещение.