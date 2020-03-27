"Известия": в России вырос спрос на домработниц

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Спрос на услуги уборщиц, горничных и клинеров вырос в марте в России на 39% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на исследования компаний.

"С 1 по 22 марта число вакансий в категории "домашний персонал" выросло на 39% относительно того же периода годом ранее. Речь о клинерах, горничных и сиделках", - приводит издание данные аналитического центра "Авито.Работа".

Также отмечается, что сами работники стали на 45% чаще размещать свое резюме. Зарплата на данных должностях в среднем по стране по данным на 25 марта составила 59,8 тыс. рублей в месяц (38,8 тыс. рублей в 2019 году).

Рост спроса на услуги домработниц также отметили в компании "Яндекс.Услуги".

"Мы, разумеется, рекомендуем исполнителям соблюдать все меры предосторожности. Приходить в бахилах, медицинской маске и перчатках, чаще мыть руки и пользоваться сантайзерами. По возможности не находиться в одном помещении с заказчиком, например во время уборки", - рассказали "Известиям" в пресс-службе сервиса.

Сервис по поиску исполнителей YouDo сообщает, что высокий спрос связан с тем, что многие сейчас работают удаленно, и также советует заказчикам и исполнителям при встрече пользоваться масками, одноразовыми перчатками и антисептиками и отказаться от оплаты наличными.

Один из экспертов издания отметил, что интерес к подобным услугам может резко упасть, так как многие из сотрудников бытовой сферы являются гражданами других государств и из-за закрытия границ часть из них сейчас уезжает домой.