Глава Хакасии ушел на самоизоляцию после полета одним рейсом с заразившейся коронавирусом

ТАСС, 27 марта. Глава Хакасии Валентин Коновалов до 29 марта включительно будет соблюдать режим самоизоляции из-за того, что летел одним рейсом с заразившейся коронавирусом женщиной. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я летел в одном самолете с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно", - написал Коновалов.

Он добавил, что находится на круглосуточной связи с заместителями и министрам регионального правительства и проводит онлайн-совещания. Исполняющим обязанности главы региона будет назначен первый замглавы Николай Миронов.

В четверг коронавирус подтвердился у жительницы Хакасии, вернувшейся из Италии через Москву 15 марта. Как уточнили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства, срок карантина для Коновалова был согласован с территориальным управлением Роспотребнадзора, 29 марта истекает двухнедельный период самоизоляции для таких случаев. Всего, по данным на вечер четверга, коронавирус выявлен у двух жителей республики.