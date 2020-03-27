В Казахстане начали разработку вакцины от коронавируса

НУР-СУЛТАН, 27 марта. /ТАСС/. Казахстанские ученые начали разработку вакцины от нового коронавируса, работа над ней может занять около года. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Tengrinews .

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

"Министерство здравоохранения будет проводить испытания на добровольцах. Для этого нужны будут здоровые люди, не переболевшие коронавирусом. Разработка вакцин состоит из нескольких этапов. Во-первых, получение кандидатного штамма, разработка технологии приготовления, испытание безопасности, доклинические и клинические испытания. Доклинические испытания проводятся на лабораторных животных, чувствительных к коронавирусу, клинические испытания первой, второй, третьей и, возможно, четвертой фазы проводятся на добровольцах", - рассказал директор учебно-образовательного центра при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Казахстана Хайрулла Абеуов, слова которого приводит агентство.

Ученый считает, что специалистам понадобится год для разработки вакцины. Какое финансирование при этом понадобится, пока не определено.

"Министерством образования и науки совместно с уполномоченными государственными органами активно прорабатывается вопрос выделения финансов на разработку отечественной вакцины. О стоимости вакцины сейчас преждевременно думать, сейчас главная задача - разработать вакцину", - отметил Абеуов.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. К настоящему времени в стране подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом.