В Токио частично закрыли три главных парка с цветущей сакурой

ТОКИО, 27 марта. /ТАСС/. Администрация Токио в пятницу объявила, что частично закрывает три общественных парка в городе, которые привлекают большое количество посетителей в период цветения сакуры. Это сделано в связи с угрозой распространения нового коронавируса, говорится в официальном объявлении токийских властей.

В парках Уэно, Ёёги и Инокасира закрывают наиболее знаменитые места цветения сакуры. Власти также настоятельно рекомендуют сейчас жителям не посещать другие парки и, главное, не устраивать там пикники под деревьями, которые очень популярны у японцев. Сакура сейчас вступает в районе Токио в период наиболее активного цветения.

"Нам нужно поднять у населения ощущение кризиса", - заявила в связи с этим губернатор Токио Юрико Коикэ, выступая в пятницу на совещании в здании столичной администрации. Она подчеркнула, что число заразившихся в городе быстро нарастает. "Мы стоим на перепутье, когда перед нами возникла угроза взрывного распространения инфекции", - подчеркнула губернатор.

В среду в связи с угрозой заражения новым коронавирусом она попросила жителей столицы в предстоящие субботу и воскресенье не покидать дома без крайней необходимости. Губернатор призвала также частные компании максимально перевести сотрудников на удаленные схемы работы. Жителей просят также воздержаться от посещения любых массовых мероприятий. Аналогичные меры введены и в прилегающих к столице префектурах Тиба, Сайтама и Канагава. Они входят в зону Большого Токио, в которой проживает около 38 млн человек.

За прошедшие сутки в Японии были зафиксированы 92 новых случая заражения новым коронавирусом, включая 47 в Токио. Столичная префектура вышла по этому показателю на первое место в стране. Всего в Японии выявлено более 2,1 тыс. заразившихся новым коронавирусом. Умерли 57 человек.