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Распространение коронавируса нового типа

В Совфеде допустили возможность продления учебного года школьникам

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова не исключила такой вариант, если дистанционное обучение затянется
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Учебный год в российских школах может быть продлен в случае неблагополучного развития сценария с распространением коронавируса. Как полагает глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, судить об этом можно будет не ранее, чем через три-четыре недели.

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"Если достаточно долго придется школьникам находиться на дистанционном обучении, возможно, и будет принято решение о продлении учебного года. Все равно есть момент, когда необходимо личное общение. Не все возможно охватить дистанционным обучением", - сказала Гумерова ТАСС.

Она считает, что говорить о том, продлится учебный год или нет можно будет "хотя бы через три-четыре недели", когда станет понятно, как дальше будет развиваться ситуация с распространением коронавируса. По мнению сенатор, сейчас прежде всего важно следить за детьми и если дети находятся на карантине или на каникулах не допускать, чтобы они "праздно шатались по улицам, бывали в местах скопления людей и т.д.".

"Если сейчас вся страна мобилизуется, если будет жесткая дисциплина, если мы уважая свое здоровье, здоровье своих близких и просто окружающих людей будем соблюдать все меры профилактики, предосторожности и соблюдать режим, то, конечно же, мы в достаточно короткие сроки преодолеем эту ситуацию. Такая мобилизация и жесткая дисциплина поможет в кратчайшие сроки победить коронавирус и приступить к нормальной системной жизни", - отметила глава комитета СФ.

Дистанционное обучение

Гумерова рассказала, что на сегодняшний день 83,5% российских школ находятся на каникулах, остальные 16,5% школ - на обучении, причем половина из них на дистанционном обучении, а другая половина сохранила традиционную форму.

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Парламентарий подчеркнула, что в настоящее время важно сосредоточиться на оттачивании дистанционных форм обучения. Гумерова напомнила, что созданы круглосуточные горячие линии для учителей и родителей. Кроме того, при министерстве просвещения действует отдельная круглосуточная горячая линия для региональных управлений и министерств образования.

"Существует практически 20 платформ, которые можно использовать для дистанционного обучения, где собрана вся продукция, прошедшая отбор, имеющая все лицензии для использования с 1 по 11 класс", - указала Гумерова, добавив, что главное - это желание учителей и руководства школ правильно организовать эту работу в сложившихся обстоятельствах.

Теги
РоссияГумерова, Лилия СалаватовнаРаспространение коронавируса нового типа
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