В Совфеде допустили возможность продления учебного года школьникам

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Учебный год в российских школах может быть продлен в случае неблагополучного развития сценария с распространением коронавируса. Как полагает глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, судить об этом можно будет не ранее, чем через три-четыре недели.

"Если достаточно долго придется школьникам находиться на дистанционном обучении, возможно, и будет принято решение о продлении учебного года. Все равно есть момент, когда необходимо личное общение. Не все возможно охватить дистанционным обучением", - сказала Гумерова ТАСС.

Она считает, что говорить о том, продлится учебный год или нет можно будет "хотя бы через три-четыре недели", когда станет понятно, как дальше будет развиваться ситуация с распространением коронавируса. По мнению сенатор, сейчас прежде всего важно следить за детьми и если дети находятся на карантине или на каникулах не допускать, чтобы они "праздно шатались по улицам, бывали в местах скопления людей и т.д.".

"Если сейчас вся страна мобилизуется, если будет жесткая дисциплина, если мы уважая свое здоровье, здоровье своих близких и просто окружающих людей будем соблюдать все меры профилактики, предосторожности и соблюдать режим, то, конечно же, мы в достаточно короткие сроки преодолеем эту ситуацию. Такая мобилизация и жесткая дисциплина поможет в кратчайшие сроки победить коронавирус и приступить к нормальной системной жизни", - отметила глава комитета СФ.

Дистанционное обучение

Гумерова рассказала, что на сегодняшний день 83,5% российских школ находятся на каникулах, остальные 16,5% школ - на обучении, причем половина из них на дистанционном обучении, а другая половина сохранила традиционную форму.