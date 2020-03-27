{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посещаемость торговых центов в Москве и Петербурге снизилась на 20-30%

В других городах России в торговых центрах также наблюдалось падение показателя

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге с 16 по 23 марта снизилась на 20 и 30% соответственно на фоне распространения коронавируса и введения карантинных мер. Об этом говорится в исследовании платформы управления данными DMP IT-компании "Эвотор".

"За 16-23 марта посещаемость торговых центров в Москве и регионах постепенно снижалась, самое большое падение - в пятницу, в Москве на 20%, в Санкт-Петербурге - на 30% к среднему показателю посещаемости за последние полтора месяца", - говорится в исследовании.

В других городах России в торговых центрах также наблюдалось падение показателя. Так, в Пскове оно составило 35%, в Краснодаре - 20%, в Екатеринбурге и Самаре - 18%, в Воронеже и Новосибирске - 13%, в Казани - 12%, в Нижнем Новгороде - 9%, в Ярославле - 3%, в Тольятти - 2%.

При этом небольшой рост посещаемости (от 5 до 30%) был замечен на строительных рынках и ТЦ в начале прошлой недели (16-18 марта) в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Казани. "Это может быть связано с сезонностью или курсовой нестабильностью - люди решили купить то, что давно планировали, или начали ускоренно закупать материалы для ремонта", - считают аналитики.

Посещаемость ресторанов и кафе в Москве снизилась на 20% по отношению к среднему показателю в феврале, в Петербурге - на 25%, в Самаре - на 29%, в Нижнем Новгороде - на 34%. При этом в некоторых городах, напротив, отмечается рост спроса. Так, например, в Екатеринбурге (в среднем на 21%), Краснодаре (на 10%), Ярославле (на 4%), Новосибирске (на 2%).

Оценка проводилась на основе данных, полученных через Wi-Fi сеть онлайн-касс "Эвотор" (более 600 тыс. в России). Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля планируется временно закрыть рестораны, кафе, бары, а также непродовольственные магазины в столице. Аналогичное ограничение действует и в Подмосковье.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве еще трое пациентов вылечились от коронавируса
Двоих выписали из инфекционной клинической больницы номер 2 и одного - из медицинского комплекса в Коммунарке, уточнила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС