Посещаемость торговых центов в Москве и Петербурге снизилась на 20-30%

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге с 16 по 23 марта снизилась на 20 и 30% соответственно на фоне распространения коронавируса и введения карантинных мер. Об этом говорится в исследовании платформы управления данными DMP IT-компании "Эвотор".

"За 16-23 марта посещаемость торговых центров в Москве и регионах постепенно снижалась, самое большое падение - в пятницу, в Москве на 20%, в Санкт-Петербурге - на 30% к среднему показателю посещаемости за последние полтора месяца", - говорится в исследовании.

В других городах России в торговых центрах также наблюдалось падение показателя. Так, в Пскове оно составило 35%, в Краснодаре - 20%, в Екатеринбурге и Самаре - 18%, в Воронеже и Новосибирске - 13%, в Казани - 12%, в Нижнем Новгороде - 9%, в Ярославле - 3%, в Тольятти - 2%.

При этом небольшой рост посещаемости (от 5 до 30%) был замечен на строительных рынках и ТЦ в начале прошлой недели (16-18 марта) в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Казани. "Это может быть связано с сезонностью или курсовой нестабильностью - люди решили купить то, что давно планировали, или начали ускоренно закупать материалы для ремонта", - считают аналитики.

Посещаемость ресторанов и кафе в Москве снизилась на 20% по отношению к среднему показателю в феврале, в Петербурге - на 25%, в Самаре - на 29%, в Нижнем Новгороде - на 34%. При этом в некоторых городах, напротив, отмечается рост спроса. Так, например, в Екатеринбурге (в среднем на 21%), Краснодаре (на 10%), Ярославле (на 4%), Новосибирске (на 2%).

Оценка проводилась на основе данных, полученных через Wi-Fi сеть онлайн-касс "Эвотор" (более 600 тыс. в России). Ранее президент России Владимир Путин объявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей, однако зарплаты будут сохранены. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 марта по 5 апреля планируется временно закрыть рестораны, кафе, бары, а также непродовольственные магазины в столице. Аналогичное ограничение действует и в Подмосковье.