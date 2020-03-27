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Распространение коронавируса нового типа

У Лещенко подтвердили коронавирус

Главврач больницы уточнил, что состояние артиста стабильно, его планируют перевести из реанимации
Лев Лещенко Михаил Метцель/ТАСС
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Лев Лещенко
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Состояние народного артиста РСФСР Льва Лещенко, находящегося в больнице в Коммунарке с коронавирусной этиологией пневмонии, стабильно. Как сообщил в пятницу на своей странице в Facebook главврач ГКБ в Коммунарке Денис Проценко, планируется перевод певца в госпитальное отделение.

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"На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - написал он.

Он отметил, что при поступлении артиста в больницу была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первый день состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.

В четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что состояние артиста улучшилось.

Ранее телеграм-каналы сообщили о положительном результате теста на коронавирус у певца. Народный артист РСФСР, продюсер Владимир Винокур сказал ТАСС, что, по его данным, Лещенко проходит лечение в связи с двусторонним воспалением легких.

78-летний Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

Теги
РоссияЛещенко, Лев ВалерьяновичРаспространение коронавируса нового типа
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