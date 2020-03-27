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Распространение коронавируса нового типа

В Удмуртии выявили два новых случая заражения коронавирусом

Заразившиеся оказались родственниками первых заболевших жителей региона

ИЖЕВСК, 27 марта. /ТАСС/. Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Удмуртии, сообщил в пятницу глава региона Александр Бречалов.

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"В республике выявлены два новых случая зараженных инфекцией - это родственники первых заболевших. Все контактные лица проверены - результаты отрицательные", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, случаи подтверждены в научно-исследовательской лаборатории в Москве, которая как и новосибирский "Вектор", подтверждает случаи заражения коронавирусом.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина сообщила журналистам, что степень тяжести заболевания пациентов легкая. "Они находятся в инфекционной больнице, степень тяжести заболевания легкая. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, оба взрослые", - сказала Матюшина.

Ранее сообщалось, что в республике выявили два завозных случая заражения - у 20-летней девушки и 27-летнего молодого человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (10:27 мск) - добавлен комментарий руководителя регионального управления Роспотребнадзора. 

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияРаспространение коронавируса нового типа
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