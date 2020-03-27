В посольстве уточнили, что россияне смогут вернуться из Южной Кореи до 5 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россияне, находящиеся в Республике Корея, смогут выехать на родину до 5 апреля рейсами компаний "Аэрофлот" и "Аврора" после отмены регулярного авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице посольства РФ в Южной Корее в Facebook.

"Компания "Аэрофлот" будет выполнять рейсы в Москву 28 и 31 марта, - отмечается в сообщении. - Просим граждан, которые приобрели билеты на другие рейсы "Аэрофлота", незамедлительно обратиться в авиакомпанию для перебронирования даты вылета". Также посольство проинформировало, что "до 5 апреля авиакомпания "Аврора" будет осуществлять чартерные рейсы до Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска".

Диппредставительство напомнило согражданам, что регулярное воздушное сообщение между РФ и Республикой Корея прекращается с 00:00 по московскому времени 27 марта. В связи с этим посольство обратилось с просьбой ко всем желающим покинуть Южную Корею предоставить личные данные в консульский отдел по электронной почте konsotdel.seoul@yandex.ru.

В Южной Корее выявлено 9332 зараженных коронавирусом нового типа, при этом общее число летальных исходов достигло 139. Всего с начала распространения инфекции в Южной Корее выздоровели 4528 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.