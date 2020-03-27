В Петербурге полиция создала группы для выявления нарушителей карантина по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Петербургская полиция создала дежурные группы для выявления граждан, которые нарушают обязательный карантин для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уже удалось выявить 22 нарушителя.

"По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что за два дня сотрудникам МВД и представителям Роспотребнадзора удалось найти 22 человека, которые не соблюдали самоизоляцию после возвращения из зарубежных стран. "В результате проведенных мероприятий установлен факт несоблюдения изоляции в домашних условиях 22 человек. Им даны постановления об изоляции. 20 из них доставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата "Заря" в Курортном районе Петербурга. Еще двое граждан с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени С. П. Боткина", - сообщили в управлении МВД.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.