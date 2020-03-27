Власти регионов России поддержат уязвимые категории граждан в период пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Региональные власти в условиях пандемии разрабатывают меры поддержки населения, которые, прежде всего, касаются пожилых, маломобильных граждан и школьников. Во многих субъектах России продукты и лекарства старшему поколению волонтеры доставляют на дом, разрабатываются и финансовые меры поддержки: семьям компенсируют стоимость школьных обедов, отменяют пенни за просрочку коммунальных платежей, а также вводятся онлайн-сервисы для организации досуга россиян.

Во время обращения к нации президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание именно на уязвимых категориях граждан. Президент заявил, что для людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо максимально снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекцией. Также президент озвучил ряд финансовых мер, которые будут направления на поступление дополнительных средств в бюджет. Такие средства будут целевым образом направлены на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.

Продукты и лекарства на дом

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что региональный Минздрав разработал алгоритм дистанционного обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий жителей. Для этого всех пациентов обзвонят, уточнят потребность в лекарствах и сообщат телефон единого контактного центра, через который в будущем можно заказывать лекарства на дом. Заявки пациентов на выписку лекарственных препаратов, поступившие в такой центр, будут передаваться в территориальные поликлиники, а далее - в аптеки. Волонтеры или медицинские работники будут доставлять лекарства пациентам на дом.

На Ямале, сообщает управление пресс-службы губернатора, с пожилыми людьми работают индивидуально: соцработники находятся на постоянной связи со своими подопечными. В округе отработали механизм доставки продуктов первой необходимости пожилым на дом. Работает и бесплатный телефон колл-центра органов социальной защиты населения. Помогают пожилым и в Самарской области. Там на базе общественной приемной партии "Единая Россия" открылся объединенный волонтерский центр, в который вошли представители партии, ОНФ, "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики". Добровольцы намерены оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и гражданам, находящимся на самоизоляции.

В Курганской области в связи с ситуацией с коронавирусом пожилым и маломобильным людям в период самоизоляции помогут волонтеры. По заявкам через специальную горячую линию они будут покупать для них продукты, лекарства, оплачивать услуги ЖКХ, выносить мусор, гулять с животными, сообщили в пресс-службе губернатора. При этом отмечается, что контакт волонтеров и тех, кому нужна помощь, будет максимально ограничен при передаче денег и покупок. Для этого при их общении будет соблюдаться безопасное расстояние, а добровольцам выдадут маски, антисептики и перчатки. Пожилым людям не стоит бояться обмана - волонтеры будут снимать на видео, как делают покупки или оплачивают услуги, а также предоставлять чеки.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в городе разрабатывается программа "Цифровой волонтер". Она направлена на то, чтобы помочь пожилым разобраться с компьютером, смартфоном и другими цифровыми устройствами. Волонтеры смогут научить их самостоятельно заказывать через интернет продукты или лекарства, находить нужную информацию. "Важно, чтобы старшее поколение не чувствовало себя забытым", - подчеркнул Беглов. Он отметил, что соцработники, социальные участковые и волонтеры Общероссийского народного фронта уже начали выезжать к пожилым петербуржцам. Добровольцы помогают в решении житейских задач, которые в условиях карантина становятся проблемой: купить продукты, лекарства, выгулять собаку, вынести мусор.

В Ульяновской области запущен социальный проект "Санаторий на дому". Специалисты предоставят пенсионерам на дому социально-реабилитационные, психологические услуги, консультации по вопросам профилактики здорового образа жизни и питания.

Ижевская епархия запустила благотворительный социальный проект помощи нуждающимся, находящимся сейчас на изоляции. Церковь ведет набор волонтеров, которые готовы фасовать продукты, а также водителей-волонтеров для бесконтактной доставки продовольственных наборов до квартир. Также епархия объявила сбор продуктов питания, санитарно-гигиенических средств и денег для их закупки. Медицинские маски, перчатки одноразовые, антисептики и продукты питания можно привезти по предварительному согласованию. В дальнейшем будут открыты дополнительные пункты сбора, сообщили журналистам в пресс-службе Ижевской епархии.

Поддержка в сложных финансовых условиях

Глава Минсельхоза Ульяновской области Михаил Семенкин презентовал журналистам проект "Ульяновск покупает выгодно", который призван снизить цены в торговых сетях на социально-значимые товары. Ценники "Ульяновск покупает выгодно" уже появились в магазинах.

Власти Псковской области решили приостановить начисление штрафов и пени для населения за просрочку коммунальных платежей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников. Для региона это крайне важно, потому что здесь каждый третий житель является пенсионером: на территории области зарегистрировано 210 тыс. пожилых людей, а общее число жителей составляет около 630 тыс.

В качестве новых мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса и ограничительных мероприятий в Курской области власти региона рекомендовали организациям ЖКХ, компаниям, предоставляющим услуги связи, не штрафовать абонентов на самоизоляции за просроченные платежи. Кроме того, главные врачи больниц получили распоряжение организовать дистанционную выписку рецептов для пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. В пресс-службе правительства Кировской области ТАСС сообщили, что течение двух месяцев абонентам "Водоканала" не будут начисляться пенни за несвоевременную оплату квитанций за холодное водоснабжение и водоотведение.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в законодательном собрании Пермского края Дарья Эйсфельд сообщила ТАСС, что обратилась с предложением к врио губернатора региона Дмитрию Махонину установить единовременные выплаты для пожилых лиц и людей с хроническими заболеваниями по аналогии с Москвой. "Мы предложили установить режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также оказать адресную поддержку в виде единовременной выплаты, как в Москве. Средства на выплаты найти в бюджете можно. Например, можно отказаться от выделения средств на строительство аквапарка, это 5,7 млрд рублей. Уверена, что адресная поддержка в текущих условиях важнее", - сказала она.

В Карелии правительство готово при необходимости рассматривать варианты поддержки граждан напрямую. В первом пакете льгот, сформированном в связи с пандемией коронавируса, власти предложили новые возможности для безработных граждан, готовых открыть свое дело - финансовая помощь для запуска бизнеса будет увеличена в два раза, со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Кроме того, для стимулирования работодателей туристической сферы сохранять штат правительство в случае закрытия объекта на карантин готово компенсировать расходы на зарплаты сотрудникам.

"В процессе согласования в правительстве региона находится нормативно-правовой акт, - мы планируем с 1 апреля его принять - который будет предусматривать компенсацию затрат работодателя, в первую очередь в сфере туризма, связанных с обязательством выплат зарплат работникам в размере не менее одного МРОТа на одного человека в месяц. Сегодня это 12 тыс. рублей, - рассказал вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в обращении к жителям рассказал о единоразовой выплате в 2 тыс. рублей каждому человеку старше 65 лет или имеющему хронические заболевания. В ХМАО губернатор Наталья Комарова поручила обеспечить пожилых людей двухнедельным запасом продуктов первой необходимости. А в департаменте образования и молодежной политики ХМАО ТАСС сообщили, что в округе вместо питания для льготных категорий будет осуществляться выплата деньгами. Компенсация составит 136 рублей в день. Данную выплату будут получать дети-сироты, дети из малоимущих и многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья.

В Ульяновской области на период дистанционного обучения школьникам, которые имеют право на бесплатное питание, будут выдаваться продуктовые наборы. В пресс-службе Уральского государственного горного университета (УГГУ) ТАСС сообщили, что студентам, которые на время каникул покинули общежития, будет проведен перерасчет и вернутся затраченные на проживание деньги. А тем студентам, кто остается в общежитие, предоставят бесплатный доступ к интернету.

Досуг и образование онлайн

Свердловская филармония с 26 марта запускает познавательный экспресс-курс для разновозрастной школьной аудитории всей России в рамка проекта #сфилармониейдома. Как рассказали в пресс-службе учреждения, восемь циклов, каждый из которых включает по восемь видеоуроков, адресованы учащимся со 2 по 9 классы. Циклы рекомендованы для самостоятельного просмотра, но могут быть "пройдены" с родителями, бабушками, дедушками, а также быть интересны и полезны взрослой аудитории. Видеоуроки будут появляться на сайте sgaf.ru согласно "школьному расписанию" в период с 26 марта по 12 апреля.

Образовательный онлайн-проект на время карантина запустят в Саратовской областной специальной библиотеке. Каждую неделю по четвергам будут проходить видеочтения новых книг о Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона. "В Областной специальной библиотеке для слепых стартует образовательный онлайн-проект на время карантина - уже 26 марта пройдут видеочтения глав из книги Николая Амосова "ППГ-2266 или Записки полевого хирурга". Записи эфира будут доступны на официальном сайте библиотеки и в группах в социальных сетях", - сообщили в пресс-службе.

Зрители смогут увидеть записи лучших спектаклей одного из старейших в России театров - Саратовского театра оперы и балета в режиме онлайн, решение о публикации записей принято в связи с отменой спектаклей из-за коронавируса, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона. "В ближайшее время на сайте театра откроется раздел "Галерея спектаклей", благодаря которому любой желающий сможет познакомиться с лучшими концертными программами и спектаклями Саратовского театра оперы и балета в режиме онлайн", - сказала собеседница агентства, уточнив, что публиковаться будут записи спектаклей, сделанные ранее.

Проект "Виртуальная школа" по обучению педагогов методикам дистанционного образования на период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в среду стартовал в Тульской области. Семинары будут проводить специалисты регионального института повышения квалификации учителей и педагоги передовых школ региона, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

По региональному проекту "Виртуальная школа" начинается цикл вебинаров по организации дистанционного образования. Занятия для педагогов в режиме онлайн будут проводить специалисты областного института повышения квалификации учителей, также будут приглашаться педагоги передовых тульских школ.