В Приморье обеспечат бесплатным питанием школьников во время дистанционного обучения

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Приморские школьники, которым во время учебного года полагается бесплатное питание в образовательных учреждениях, продолжат получать его во время дистанционного обучения. Предполагается, что им будут выдавать продуктовые наборы, сообщила в пятницу ТАСС министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. Мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года. В Приморье бесплатное горячее питание в школах региона получают 83 274 учащихся первых - четвертых классов и 8200 детей из малоимущих семей, которые учатся в пятых - девятых классах, а также 1230 старшеклассников.

"Вопрос с питанием мы отрабатываем. К среде мы выработаем концепцию. Вариантов рассматривалось несколько. Первый вариант - это денежная компенсация, но мы понимаем, что это [выделенные государством средства] необязательно будет [потрачено на] питание для детей. Второй вариант - это сухой паек, но тогда нам нужно будет выдавать его каждый день, и мы нарушим меры [профилактики коронавирусной инфекции]. Третий вариант - продуктовый набор, который будет выдан, к примеру, на неделю. Мы склоняемся к этому варианту, подумаем, как выдавать, чтобы был некий график выдачи, чтобы не было большого пересечения детей, и доведем [решение] до муниципальных органов муниципального образования. И все те категории детей, которые получали бесплатное питание, продолжат его получать, даже находясь на дистанционном обучении", - сообщила Бондаренко.

На обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций в бюджете Приморского края в 2020 году предусмотрен 1,108 млн рублей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) ранее было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае, 14 - в Якутии, два - в Приморском крае и два - в Бурятии.