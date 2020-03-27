МЧС России несет службу в обычном режиме в условиях распространения коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Подразделения МЧС России несут службу в обычном режиме в условиях распространения коронавируса и готовятся к борьбе с паводком и пожарами. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС.

"МЧС России продолжает работу в обычном режиме", - сказал представитель министерства.

По словам главы ведомства Евгения Зиничева, сейчас перед МЧС стоят задачи по защите населения и объектов экономики от природных пожаров и паводка. "В результате аномально теплой зимы на большей части территории страны в отдельных регионах значительно раньше среднемноголетних значений начался пожароопасный сезон", - сказал министр. С начала года зарегистрировано уже более ста очагов природных пожаров на площади свыше 1600 га.

"Помимо этого в ряде субъектов Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов ожидается сложная паводковая обстановка", - отметил Зиничев. Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и снижения последствий от них заранее проводятся превентивные мероприятия. В апреле МЧС России планирует провести межведомственные комплексные учения по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска паводков, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Удаленная работа

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, отдельные категории служащих и сотрудников МЧС России с 30 марта по 5 апреля переводятся на дистанционный режим работы из-за ситуации с распространением коронавируса.

"В соответствии с приказом "О дистанционной профессиональной служебной деятельности в МЧС России" отдельные категории федеральных государственных гражданских служащих, работников и сотрудников переводятся на дистанционный режим работы с 30 марта по 5 апреля, - сказали в пресс-службе. - К таким категориям относятся беременные и многодетные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, лица предпенсионного возраста, служащие и работники с хроническими болезнями, стоящие на учете в медучреждениях".

В МЧС подчеркнули, что изменения в режиме работы сотрудников не повлияют на работу министерства и его подразделений. "Ведомство продолжит работу в режиме готовности по предназначению", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, по поручению Зиничева совет ветеранов МЧС России и территориальные органы окажут поддержку ветеранам ведомства, обеспечив их продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости.